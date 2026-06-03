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Фетисов об ИИХФ: «Все происходит в издевательской форме, почему тянут с решением. Мы порадовались, что нас вроде как допустили, а сейчас они просто играются эмоциями»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов назвал издевательством решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) рассмотреть вопрос допуска российских хоккеистов в сентябре.

Ранее стало известно, что Дисциплинарный совет ИИХФ аннулировал решение Совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. ИИХФ заявила: «Это не означает реинтеграцию. Совет будет принимать решения о допуске по каждому турниру отдельно». Президент ИИХФ Люк Тардиф отметил: «Россия и Беларусь рано или поздно вернутся, наша хоккейная семья нуждается в них. В сентябре будет конгресс ИИХФ, обсудим это».

"Надо у них спросить, почему они тянут с решением. Мы порадовались, что нас вроде как допустили, они реабилитировались. Но все происходит в издевательской форме.

Если бы они хотели принять решение нас допустить, то давно бы приняли. А сейчас они просто играются эмоциями", — сказал Фетисов.