Фетисов об ИИХФ: «Все происходит в издевательской форме, почему тянут с решением. Мы порадовались, что нас вроде как допустили, а сейчас они просто играются эмоциями»

Ранее стало известно, что Дисциплинарный совет ИИХФ аннулировал решение Совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. ИИХФ заявила: «Это не означает реинтеграцию. Совет будет принимать решения о допуске по каждому турниру отдельно». Президент ИИХФ Люк Тардиф отметил: «Россия и Беларусь рано или поздно вернутся, наша хоккейная семья нуждается в них. В сентябре будет конгресс ИИХФ, обсудим это».