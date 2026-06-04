Зарплата Семина в СКА — 37 миллионов рублей в год (Артур Хайруллин)

28-летний защитник подписал двухлетний контракт с петербургским клубом. Семин уже играл за СКА с 2018 по 2019 год.
В прошлом сезоне он выступал за «Ладу», провел 66 матчей и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «минус 21».
Зарплата Владислава Семина в СКА составит 37 миллионов рублей в год, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
28-летний защитник подписал двухлетний контракт с петербургским клубом. Семин уже играл за СКА с 2018 по 2019 год.
В прошлом сезоне он выступал за «Ладу», провел 66 матчей и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «минус 21».