Ротенберг не исключил, что возглавит сборную России на Универсиаде: «Мне как тренеру всегда нравится работать с талантливыми ребятами любого возраста»

Но у нас есть серьезные шансы сыграть на юниорском и молодежном чемпионатах мира. Мы играли серьезные, жесткие матчи с белорусами. Мы видим, как наши игроки приезжают в сборную, так они и потом выступают в Кубке Гагарина. Даже те, кто сейчас уехал в Национальную хоккейную лигу, будут за нас играть на чемпионатах мира, Олимпиаде, Кубке мира. Они должны обыгрывать в жесткой конкуренции канадцев и американцев, чтобы потом приезжать на чемпионате мира и обыгрывать их еще раз на уровне сборных", — сказал Ротенберг.