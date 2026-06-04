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Ротенберг не исключил, что возглавит сборную России на Универсиаде: «Мне как тренеру всегда нравится работать с талантливыми ребятами любого возраста»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что не исключает возможности возглавить сборную России на ближайшей Универсиаде.

Источник: Спортс‘’

"Я всегда готов обсуждать разные варианты, и такой не исключаю. На эту тему я вообще не думал, но мне как тренеру всегда нравится работать с талантливыми ребятами любого возраста. Сейчас 10-летние ребята заняли третье место на чемпионате России, наша академия в другом возрасте стала первой.

Но у нас есть серьезные шансы сыграть на юниорском и молодежном чемпионатах мира. Мы играли серьезные, жесткие матчи с белорусами. Мы видим, как наши игроки приезжают в сборную, так они и потом выступают в Кубке Гагарина. Даже те, кто сейчас уехал в Национальную хоккейную лигу, будут за нас играть на чемпионатах мира, Олимпиаде, Кубке мира. Они должны обыгрывать в жесткой конкуренции канадцев и американцев, чтобы потом приезжать на чемпионате мира и обыгрывать их еще раз на уровне сборных", — сказал Ротенберг.

Универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января 2027 года.