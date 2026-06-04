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«Лада» продлила контракты Макарова и Романова на сезон

«Лада» объявила о продлении контрактов с форвардом Иваном Романовым и защитником Николаем Макаровым.

Источник: Спортс‘’

Клуб заключил с игроками одностороннее соглашение до конца следующего сезона.

В минувшем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ Романов провел 58 матчей, набрав 15 (8+7) очков. Макаров сыграл 27 матчей, заработав 7 (0+7) очков.