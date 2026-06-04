Андрей Назаров: «Удивительно, что пиренейский ослик Тардиф как-то попал в Зал славы ИИХФ. Видимо, решил превратить федерацию в колониальную систему и возомнить себя Наполеоном»

Сам захотел в Зал славы — сам туда себя и ввел. Видимо, Тардиф решил превратить ИИХФ в какую-то колониальную систему и возомнить себя Наполеоном, как это было в его родной Франции. Но мы все знаем, чем это в итоге закончилось.