Андрей Назаров: «Удивительно, что пиренейский ослик Тардиф как-то попал в Зал славы ИИХФ. Видимо, решил превратить федерацию в колониальную систему и возомнить себя Наполеоном»

"Удивительно слышать, что наш старый знакомый пиренейский ослик — Люк Тардиф каким-то образом попал в Зал славы ИИХФ. Рядом с такими легендами, как Никлас Крунвалль и Патрис Бержерон появился человек, в буквальном смысле слова разваливший мировой хоккей и превративший чемпионаты мира в фарс.
Сам захотел в Зал славы — сам туда себя и ввел. Видимо, Тардиф решил превратить ИИХФ в какую-то колониальную систему и возомнить себя Наполеоном, как это было в его родной Франции. Но мы все знаем, чем это в итоге закончилось.
Хорошо, что скоро пройдут выборы нового главы организации и больше мы Тардифа на руководящей должности не увидим", — сказал Назаров.
Тардиф, Бержерон, Амбюль, Крунвалль, Ванек и Крюгер введены в Зал славы ИИХФ.