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Андрей Назаров: «Удивительно, что пиренейский ослик Тардиф как-то попал в Зал славы ИИХФ. Видимо, решил превратить федерацию в колониальную систему и возомнить себя Наполеоном»

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ и экс-хоккеист НХЛ Андрей Назаров высказался о включении в Зал славы хоккея президента ИИХФ Люка Тардифа.

Источник: Спортс‘’

"Удивительно слышать, что наш старый знакомый пиренейский ослик — Люк Тардиф каким-то образом попал в Зал славы ИИХФ. Рядом с такими легендами, как Никлас Крунвалль и Патрис Бержерон появился человек, в буквальном смысле слова разваливший мировой хоккей и превративший чемпионаты мира в фарс.

Сам захотел в Зал славы — сам туда себя и ввел. Видимо, Тардиф решил превратить ИИХФ в какую-то колониальную систему и возомнить себя Наполеоном, как это было в его родной Франции. Но мы все знаем, чем это в итоге закончилось.

Хорошо, что скоро пройдут выборы нового главы организации и больше мы Тардифа на руководящей должности не увидим", — сказал Назаров.

Тардиф, Бержерон, Амбюль, Крунвалль, Ванек и Крюгер введены в Зал славы ИИХФ.