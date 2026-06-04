Купер опередил Раффа на 3 балла в голосовании на приз лучшему тренеру сезона НХЛ — 226:223. Кенневилл не вошел в топ-10, получив лишь 2 балла

Купер, являющийся главным тренером «Тампы», стал обладателем награды впервые за 13 сезонов в лиге.
1. Джон Купер («Тампа») — 226 баллов (36 первых мест);
2. Линди Рафф («Баффало») — 223 (26);
3. Дэн Мьюз («Питтсбург») — 199 (18);
4. Джаред Беднар («Колорадо») — 66 (4);
5. Мартен Сен-Луи («Монреаль») — 50 (4);
6. Трэвис Грин («Оттава») — 43 (4);
7. Рик Токкет («Филадельфия») — 27 (3);
8. Марко Штурм («Бостон») — 25 (1);
9. Род Бринд’Амор («Каролина») — 20 (3);
10. Глен Галуцен («Даллас») — 4.
Добавим, что главный тренер «Анахайма» Джон Кенневилл получил только два балла (два третьих места) и разделил 12-ю строчку с Андре Туриньи из «Юты».