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Купер опередил Раффа на 3 балла в голосовании на приз лучшему тренеру сезона НХЛ — 226:223. Кенневилл не вошел в топ-10, получив лишь 2 балла

Джон Купер лишь на три балла превзошел Линди Раффа в голосовании на лучшему тренеру сезона НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Купер, являющийся главным тренером «Тампы», стал обладателем награды впервые за 13 сезонов в лиге.

1. Джон Купер («Тампа») — 226 баллов (36 первых мест);

2. Линди Рафф («Баффало») — 223 (26);

3. Дэн Мьюз («Питтсбург») — 199 (18);

4. Джаред Беднар («Колорадо») — 66 (4);

5. Мартен Сен-Луи («Монреаль») — 50 (4);

6. Трэвис Грин («Оттава») — 43 (4);

7. Рик Токкет («Филадельфия») — 27 (3);

8. Марко Штурм («Бостон») — 25 (1);

9. Род Бринд’Амор («Каролина») — 20 (3);

10. Глен Галуцен («Даллас») — 4.

Добавим, что главный тренер «Анахайма» Джон Кенневилл получил только два балла (два третьих места) и разделил 12-ю строчку с Андре Туриньи из «Юты».