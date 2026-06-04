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Ротенберг сообщил о запуске Red Machine Dubai: «Интерес к хоккею в Дубае и на Ближнем Востоке растет очень быстро. “Красная Машина Юниор” выходит за пределы России»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил о запуске хоккейной школы в Дубае при участии в проекте академии «Красная Машина Юниор».

Источник: Спортс‘’

"Программа первого рабочего дня на ПМЭФ продолжилась подписанием ряда важных соглашений.

Одним из них стало соглашение о сотрудничестве между академией «Красная Машина Юниор» и Emirates Sports Group LLC по развитию хоккея в Объединенных Арабских Эмиратах под брендом Red Machine Dubai.

Со стороны партнеров документ подписал директор группы компаний «Эмирэйтс Спортс Груп» Владимир Николаевич Бурдун.

Для нашей школы это новая страница истории — «Красная Машина Юниор» выходит за пределы России.

Мы расширяем границы и делаем ещё один важный шаг в развитии детско-юношеского хоккея там, где ещё совсем недавно трудно было представить, что он там вообще возможен.

Вместе с Владимиром Бурдуном договорились о запуске новой хоккейной школы — Red Machine Dubai. Открытие запланировано на 1 сентября 2026 года. Академия будет работать на базе Emirates Sports Arena в районе Dubai Sports City.

Сегодня интерес к хоккею в Дубае, странах Персидского залива и в целом на Ближнем Востоке растет очень быстро. Это ещё раз подтверждает, что хоккей — глобальный вид спорта, у которого есть большое будущее в самых разных уголках планеты.

Академия «Красная Машина Юниор» будет участвовать в развитии этого проекта через методические наработки, экспертную поддержку специалистов, а также проведение в Дубае мастер-классов с участием наших тренеров и звезд российского хоккея.

Благодарю Министерство спорта России и Олимпийский комитет России за организацию подписания этого соглашения на их площадке в рамках ПМЭФ", — написал Роман Ротенберг.