Ротенберг сообщил о запуске Red Machine Dubai: «Интерес к хоккею в Дубае и на Ближнем Востоке растет очень быстро. “Красная Машина Юниор” выходит за пределы России»

"Программа первого рабочего дня на ПМЭФ продолжилась подписанием ряда важных соглашений.
Одним из них стало соглашение о сотрудничестве между академией «Красная Машина Юниор» и Emirates Sports Group LLC по развитию хоккея в Объединенных Арабских Эмиратах под брендом Red Machine Dubai.
Со стороны партнеров документ подписал директор группы компаний «Эмирэйтс Спортс Груп» Владимир Николаевич Бурдун.
Для нашей школы это новая страница истории — «Красная Машина Юниор» выходит за пределы России.
Мы расширяем границы и делаем ещё один важный шаг в развитии детско-юношеского хоккея там, где ещё совсем недавно трудно было представить, что он там вообще возможен.
Вместе с Владимиром Бурдуном договорились о запуске новой хоккейной школы — Red Machine Dubai. Открытие запланировано на 1 сентября 2026 года. Академия будет работать на базе Emirates Sports Arena в районе Dubai Sports City.
Сегодня интерес к хоккею в Дубае, странах Персидского залива и в целом на Ближнем Востоке растет очень быстро. Это ещё раз подтверждает, что хоккей — глобальный вид спорта, у которого есть большое будущее в самых разных уголках планеты.
Академия «Красная Машина Юниор» будет участвовать в развитии этого проекта через методические наработки, экспертную поддержку специалистов, а также проведение в Дубае мастер-классов с участием наших тренеров и звезд российского хоккея.
Благодарю Министерство спорта России и Олимпийский комитет России за организацию подписания этого соглашения на их площадке в рамках ПМЭФ", — написал Роман Ротенберг.