Рябкин сделал передачу в 4-м матче полуфинала АХЛ против фарма «Колорадо». У 19-летнего форварда 6 очков в 13 играх Кубка Колдера

Счет в серии стал равным — 2−2.
В третьем периоде нападающий «Вулвс» Иван Рябкин отметился голевой передачей, поучаствовав в голе Брэдли Надо.
19-летний россиянин в текущем плей-офф АХЛ набрал 6 (3+3) очков при полезности «плюс 4» в 13 матчах.
«Чикаго Вулвс» обыграл «Колорадо Иглс» (2:1) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Колдера.
Счет в серии стал равным — 2−2.
В третьем периоде нападающий «Вулвс» Иван Рябкин отметился голевой передачей, поучаствовав в голе Брэдли Надо.
19-летний россиянин в текущем плей-офф АХЛ набрал 6 (3+3) очков при полезности «плюс 4» в 13 матчах.