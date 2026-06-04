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Рябкин сделал передачу в 4-м матче полуфинала АХЛ против фарма «Колорадо». У 19-летнего форварда 6 очков в 13 играх Кубка Колдера

«Чикаго Вулвс» обыграл «Колорадо Иглс» (2:1) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Колдера.

Источник: Спортс‘’

Счет в серии стал равным — 2−2.

В третьем периоде нападающий «Вулвс» Иван Рябкин отметился голевой передачей, поучаствовав в голе Брэдли Надо.

19-летний россиянин в текущем плей-офф АХЛ набрал 6 (3+3) очков при полезности «плюс 4» в 13 матчах.