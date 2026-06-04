Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.06
Каролина
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2

Ротенберг допустил матч сборной России в Дубае: «Начнем с юниорских турниров. Привезем академию “Красная Машина”. Мы должны побеждать канадцев с четырех лет»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, может ли сборная России сыграть матч в Дубае.

Источник: Спортс‘’

— Есть ли в планах, чтобы сборная России по хоккею провела матч в Дубае?

— Это все возможно, чтобы провести там товарищеский матч.

Начнем с юниорских турниров. Привезем туда нашу академию «Красная Машина». Хотим сыграть с канадцами и американцами. Именно в Дубае показать высокий уровень российской программы.

Я уверен, что наши дети создадут серьезную конкуренцию в любом возрасте канадским ребятам.

Мы с ними на связи, смотрим их тренировки. И видим, что российские хоккеисты могут успешно с ними играть.

И если они будут их побеждать в возрасте 10−12 лет и дальше, то, конечно, они победят их и на взрослом уровне. Эту работу надо вести с самого нуля.

Мы должны побеждать канадцев с четырех лет. А это индивидуальное развитие каждого хоккеиста, которому мы должны дать много льда. Мы дадим им больше и лучше, чем дают в Канаде, — сказал Роман Ротенберг.