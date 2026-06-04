Ротенберг допустил матч сборной России в Дубае: «Начнем с юниорских турниров. Привезем академию “Красная Машина”. Мы должны побеждать канадцев с четырех лет»

— Есть ли в планах, чтобы сборная России по хоккею провела матч в Дубае?
— Это все возможно, чтобы провести там товарищеский матч.
Начнем с юниорских турниров. Привезем туда нашу академию «Красная Машина». Хотим сыграть с канадцами и американцами. Именно в Дубае показать высокий уровень российской программы.
Я уверен, что наши дети создадут серьезную конкуренцию в любом возрасте канадским ребятам.
Мы с ними на связи, смотрим их тренировки. И видим, что российские хоккеисты могут успешно с ними играть.
И если они будут их побеждать в возрасте 10−12 лет и дальше, то, конечно, они победят их и на взрослом уровне. Эту работу надо вести с самого нуля.
Мы должны побеждать канадцев с четырех лет. А это индивидуальное развитие каждого хоккеиста, которому мы должны дать много льда. Мы дадим им больше и лучше, чем дают в Канаде, — сказал Роман Ротенберг.