Дементьев о переподписании контрактов в «Локомотиве»: «Клуб ничего не нарушил. Какие могут быть претензии, если смогли воспользоваться пробелами в регламенте?»

Ярославский клуб ранее расторг и заново подписал соглашения с 10 хоккеистами команды.
— Мнения общественности по действиям «Локомотива» с переподписаниями контрактов разделились. Одни говорят, что руководство ярославского клуба повело себя не по‑джентельменски, найдя лазейку в регламенте лиги, а другие считают, что все в рамках закона, ведь железнодорожники формально ничего не нарушили. На чьей стороне вы?
— Я считаю, что клуб совершенно ничего не нарушил. Действовал полностью в рамках регламента.
И если они смогли воспользоваться нюансами и пробелами в официально утвержденном регламенте, тогда какие могут быть претензии?
Вспомните «Тампу», травму Кучерова, и его игру в финале плей‑офф. Поэтому никаких нарушений не было ни там, ни здесь. С этим нужно считаться, — сказал Алексей Дементьев.
«Локомотив» расторг 10 игроков и сразу подписал их обратно. Разве так можно?