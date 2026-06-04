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Дементьев о переподписании контрактов в «Локомотиве»: «Клуб ничего не нарушил. Какие могут быть претензии, если смогли воспользоваться пробелами в регламенте?»

Агент Алексей Дементьев высказался о ситуации с переподписаниями контрактов в «Локомотиве».

Источник: Спортс‘’

Ярославский клуб ранее расторг и заново подписал соглашения с 10 хоккеистами команды.

— Мнения общественности по действиям «Локомотива» с переподписаниями контрактов разделились. Одни говорят, что руководство ярославского клуба повело себя не по‑джентельменски, найдя лазейку в регламенте лиги, а другие считают, что все в рамках закона, ведь железнодорожники формально ничего не нарушили. На чьей стороне вы?

— Я считаю, что клуб совершенно ничего не нарушил. Действовал полностью в рамках регламента.

И если они смогли воспользоваться нюансами и пробелами в официально утвержденном регламенте, тогда какие могут быть претензии?

Вспомните «Тампу», травму Кучерова, и его игру в финале плей‑офф. Поэтому никаких нарушений не было ни там, ни здесь. С этим нужно считаться, — сказал Алексей Дементьев.

«Локомотив» расторг 10 игроков и сразу подписал их обратно. Разве так можно?