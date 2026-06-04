Дементьев о переподписании контрактов в «Локомотиве»: «Клуб ничего не нарушил. Какие могут быть претензии, если смогли воспользоваться пробелами в регламенте?»

— Мнения общественности по действиям «Локомотива» с переподписаниями контрактов разделились. Одни говорят, что руководство ярославского клуба повело себя не по‑джентельменски, найдя лазейку в регламенте лиги, а другие считают, что все в рамках закона, ведь железнодорожники формально ничего не нарушили. На чьей стороне вы?