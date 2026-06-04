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Фетисов о Матче звезд НХЛ: «Возмутился бы, с какой стати все будут играть под флагом, а мы — как остальной мир. Безобразие. Позиция должна быть однозначной — если без флага, то без нас»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал безобразием отношение к российским игрокам в рамках нового формата Матча звезд НХЛ.

Источник: Спортс‘’

В Матче звезд НХЛ в 2027 году примут участие пять команд, которые будут соревноваться в круговом турнире «3 на 3»: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная «Остального мира», состоящая из игроков из других стран.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российские игроки лиги смогут принять участие в турнире в составе команды «Остальной мир».

"Считаю, это безобразие. Я бы возмутился, и наши ребята должны занять какую-то позицию. Наши ребята должны быть более настойчивыми в своих правах. У нас играют мегазвезды, являющиеся кумирами мальчишек.

Я бы возмутился, с какой стати все будут играть под своим флагом, а мы — как остальной мир. Непонятно, для чего лига это делает и каким образом все это будет меняться.

Все играют в разных командах и представляют разные страны против таких же игроков, и нет конфликтов внутри. Как бы ни старались, столкнуть лбами не получалось.

Я играл в НХЛ, где и шведы, и финны, и канадцы, и американцы, и все нацелены на один результат. И все это надуманно.

Позиция наших ребят должна быть однозначной — если мы без флага, то без нас", — заявил Вячеслав Фетисов.