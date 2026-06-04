Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.06
Каролина
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2

70 млн рублей в год — зарплата Ливо в «Авангарде». Часть контракта будет рекламной, Сопин заявил о переговорах «с двумя большими компаниями»

Нападающий Джош Ливо подпишет контракт с «Авангардом» с зарплатой 70 миллионов рублей за сезон.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, отметивший, что часть зарплаты хоккеиста будет выплачена в качестве рекламного контракта — это новый пункт в регламенте лиги.

«Принципиально мы с Ливо договорились. Часть его контракта — по новому регламенту — в рекламном контракте. Сейчас [идут] переговоры с двумя компаниями, это большие компании, которые могут заинтересоваться и подписать реально рекламный контракт», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в эфире «Спорт-Экспресса».