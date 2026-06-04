70 млн рублей в год — зарплата Ливо в «Авангарде». Часть контракта будет рекламной, Сопин заявил о переговорах «с двумя большими компаниями»

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, отметивший, что часть зарплаты хоккеиста будет выплачена в качестве рекламного контракта — это новый пункт в регламенте лиги.
«Принципиально мы с Ливо договорились. Часть его контракта — по новому регламенту — в рекламном контракте. Сейчас [идут] переговоры с двумя компаниями, это большие компании, которые могут заинтересоваться и подписать реально рекламный контракт», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в эфире «Спорт-Экспресса».