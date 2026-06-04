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Ротенберг о развитии хоккея в Таиланде: «В Бангкоке есть катки, важно внимание игравшей в хоккей королевы. Рады, что они выбрали нашу программу, а не американскую или канадскую»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о соглашении по развитию хоккея в Таиланде.

Источник: Спортс‘’

"Мы также подпишем соглашение о развитии хоккея в этой стране.

В Бангкоке есть уже катки, очень важно внимание королевы Таиланда, которая также играла в хоккей. Она училась в колледже в США, хорошо катается. У нее есть личный интерес, и инициатива, понятное дело, всегда идет от руководителей.

И мы рады, что в Таиланде выбрали именно нашу программу, а не американскую или канадскую.

Наша программа на международном уровне котируется очень высоко, потому что мы взяли все лучшее. Мы ее обновили, она является самой передовой", — заявил Роман Ротенберг.

Ротенберг сообщил о запуске Red Machine Dubai: «Интерес к хоккею в Дубае и на Ближнем Востоке растет очень быстро. “Красная Машина Юниор” выходит за пределы России».