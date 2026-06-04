Ротенберг о развитии хоккея в Таиланде: «В Бангкоке есть катки, важно внимание игравшей в хоккей королевы. Рады, что они выбрали нашу программу, а не американскую или канадскую»

"Мы также подпишем соглашение о развитии хоккея в этой стране.
В Бангкоке есть уже катки, очень важно внимание королевы Таиланда, которая также играла в хоккей. Она училась в колледже в США, хорошо катается. У нее есть личный интерес, и инициатива, понятное дело, всегда идет от руководителей.
И мы рады, что в Таиланде выбрали именно нашу программу, а не американскую или канадскую.
Наша программа на международном уровне котируется очень высоко, потому что мы взяли все лучшее. Мы ее обновили, она является самой передовой", — заявил Роман Ротенберг.
Ротенберг сообщил о запуске Red Machine Dubai: «Интерес к хоккею в Дубае и на Ближнем Востоке растет очень быстро. “Красная Машина Юниор” выходит за пределы России».