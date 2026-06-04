Полтапов о том, в чем хочет прибавить: «Голова — самое важное. Почему Макдэвид может, а мы — нет? Может, потому что он это понимает, а мы думаем, что он просто сильнее»

В минувшем сезоне форвард набрал 40 (16+24) очков в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов в 10 играх.
— Со стороны кажется, что ты заиграл стабильнее при Никитине.
— Стабильнее стал, но не идеально стабильным.
— В чем хочешь прибавить за лето?
— Честно, считаю, что нужно подтянуть голову, чтобы быть стабильнее.
Меньше отвлекаться на лишнее, на моменты, на которые не можешь повлиять. Концентрация должна быть на том, на что могу влиять и что могу исправить.
— В хоккее «подтянуть голову» — самое сложное?
— Сто процентов.
Руки могут, ноги могут, но ты сам этого иногда не понимаешь. Почему Макдэвид может, а мы — нет? Может, потому что он это понимает, а мы думаем, что он просто сильнее.
Голова — самое важное. Либо понимаешь базовые вещи, либо нет, — сказал Прохор Полтапов.