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Полтапов о том, в чем хочет прибавить: «Голова — самое важное. Почему Макдэвид может, а мы — нет? Может, потому что он это понимает, а мы думаем, что он просто сильнее»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов высказался о том, в каких компонентах хотел бы добавить.

Источник: Спортс‘’

В минувшем сезоне форвард набрал 40 (16+24) очков в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов в 10 играх.

— Со стороны кажется, что ты заиграл стабильнее при Никитине.

— Стабильнее стал, но не идеально стабильным.

— В чем хочешь прибавить за лето?

— Честно, считаю, что нужно подтянуть голову, чтобы быть стабильнее.

Меньше отвлекаться на лишнее, на моменты, на которые не можешь повлиять. Концентрация должна быть на том, на что могу влиять и что могу исправить.

— В хоккее «подтянуть голову» — самое сложное?

— Сто процентов.

Руки могут, ноги могут, но ты сам этого иногда не понимаешь. Почему Макдэвид может, а мы — нет? Может, потому что он это понимает, а мы думаем, что он просто сильнее.

Голова — самое важное. Либо понимаешь базовые вещи, либо нет, — сказал Прохор Полтапов.