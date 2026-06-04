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Игорь Ларионов: «Сборная России будет участвовать на Кубке мира-2028, по моим данным»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что сборная России должна сыграть на Кубке мира в 2028 году.

Источник: Спортс‘’

В Матче звезд НХЛ в 2027 году примут участие пять команд, которые будут соревноваться в круговом турнире «3 на 3»: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная «Остального мира», состоящая из игроков из других стран.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российские игроки лиги смогут принять участие в турнире в составе команды «Остальной мир».

— Вас не покоробил новый формат Матча звезд НХЛ? Там в турнире «три на три» сыграют Канада, Финляндия, США, Швеция, а также сборная остального мира, куда допустят россиян.

— Прежде чем принимали этот формат, наверняка провели совещание в лиге, посоветовались с профсоюзом игроков. Я там не был, поэтому не знаю подробности.

Но если наши ребята играют, это уже хороший шаг, что они выступят и на Кубке мира в 2028 году. Это уже отдельное соревнование под эгидой НХЛ.

И, по моим данным, наша команда будет там участвовать, — сказал Игорь Ларионов.

Кубок мира в феврале 2028 года пройдет Калгари, Эдмонтоне и Праге.

Ларионов о поездке на Олимпиаду: «Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, есть взаимопонимание. Через несколько месяцев вы узнаете больше, надеюсь».