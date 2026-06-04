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Ротенберг об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Саша побьет и станет величайшим в истории. Я в это верю»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Российский форвард отстает на 10 шайб (1006 против 1016). Летом он примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

— Я как болельщик хотел бы, чтобы Овечкин еще сыграл за сборную. Вы верите, что такое возможно в ближайшие годы?

— У Саши все возможно. Это вопрос его личного желания, мотивации. Готов он еще четыре года тренироваться ежедневно? Это тяжело.

22 года подряд каждое лето только тренироваться. В зале, на льду. Это нужно искать в себе мотивацию. Если Саша эту мотивацию найдет, все возможно. У него нет физических ограничений благодаря генетике, благодаря родителям, маме, папе. У него неограниченные физические возможности. Вопрос только, захочет ли он сам?

Если ты занимаешься профессионально спортом, хоккеем в частности, ты должен заниматься только им. Все остальное идет на второй план. И это непросто.

— Переговоры с «Вашингтоном». И все ждут, как они завершатся…

— Я думаю, что Саша побьет рекорд. Ему осталось 10 голов.

— Да, немного.

— Да, побьет рекорд и станет величайшим в истории. Я в это верю, — сказал Ротенберг.

Ротенберг сообщил о выпуске лимонадов «Красная Машина»: «Приятно, что в России есть крутые проекты. Важно, чтобы все соответствовало высоким стандартам качества».

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