Ротенберг об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Саша побьет и станет величайшим в истории. Я в это верю»

22 года подряд каждое лето только тренироваться. В зале, на льду. Это нужно искать в себе мотивацию. Если Саша эту мотивацию найдет, все возможно. У него нет физических ограничений благодаря генетике, благодаря родителям, маме, папе. У него неограниченные физические возможности. Вопрос только, захочет ли он сам?