Ротенберг об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Саша побьет и станет величайшим в истории. Я в это верю»

Российский форвард отстает на 10 шайб (1006 против 1016). Летом он примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
— Я как болельщик хотел бы, чтобы Овечкин еще сыграл за сборную. Вы верите, что такое возможно в ближайшие годы?
— У Саши все возможно. Это вопрос его личного желания, мотивации. Готов он еще четыре года тренироваться ежедневно? Это тяжело.
22 года подряд каждое лето только тренироваться. В зале, на льду. Это нужно искать в себе мотивацию. Если Саша эту мотивацию найдет, все возможно. У него нет физических ограничений благодаря генетике, благодаря родителям, маме, папе. У него неограниченные физические возможности. Вопрос только, захочет ли он сам?
Если ты занимаешься профессионально спортом, хоккеем в частности, ты должен заниматься только им. Все остальное идет на второй план. И это непросто.
— Переговоры с «Вашингтоном». И все ждут, как они завершатся…
— Я думаю, что Саша побьет рекорд. Ему осталось 10 голов.
— Да, немного.
— Да, побьет рекорд и станет величайшим в истории. Я в это верю, — сказал Ротенберг.
Ротенберг сообщил о выпуске лимонадов «Красная Машина»: «Приятно, что в России есть крутые проекты. Важно, чтобы все соответствовало высоким стандартам качества».