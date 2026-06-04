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Хоккеисты КХЛ не сыграют в матче России и США, заявил Морозов: «1 июля все в отпуске будут. Не знаю, кто будет играть — фантазировать можно о чем угодно»

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что хоккеисты лиги не будут участвовать в товарищеском матче между Россией и США.

Источник: Спортс‘’

Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи ранее сообщил, что игра пройдет 1 июля в Москве. Отмечалось, что сыграть могут представители торговых палат двух стран.

«Мы впервые сейчас услышали об этом матче. Кто будет играть — я не знаю, у нас 1 июля все в отпуске будут, отдыхают и готовятся к новому сезону. Участие Александра Овечкина? Я не знаю, как он связан с Торгово-промышленной палатой», — сказал Морозов.

Он также ответил на вопрос о том, согласится ли поучаствовать в мероприятии.

«Нет, я буду в отпуске. Вообще не знаю, кто будет играть, какие составы. Фантазировать же можно о чем угодно», — добавил глава КХЛ.

Ротенберг встретился с Мутко: «Обсудили развитие спортивной инфраструктуры на объектах ДОМ.РФ. Есть понимание общих задач и перспективных направлений».

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