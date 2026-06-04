Ротенберг-старший о Романе и хоккее: «Я был тренером по дзюдо в Финляндии, там все играют. Потом он уехал учиться в Лондон и создал там команду. Уже тогда была заложена тренерская жилка»

— Это его выбор. Помню, когда сыну было 11 лет, я таскал за ним этот хоккейный баул и смотрел, как он поднимался по спортивной лестнице. Я в это время работал как раз тренером по дзюдо в Финляндии. Рома хорошо боролся, выигрывал соревнования. Но потом решил перейти в хоккей.