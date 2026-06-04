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Ротенберг-старший о Романе и хоккее: «Я был тренером по дзюдо в Финляндии, там все играют. Потом он уехал учиться в Лондон и создал там команду. Уже тогда была заложена тренерская жилка»

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг-старший поделился мнением о работе своего сына Романа Ротенберга в хоккее.

— Ваш сын Роман Ротенберг — прекрасный менеджер. Может, ему не надо в тренеры обратно идти? Слишком много энергии сжигает из‑за этого.

— Это его выбор. Помню, когда сыну было 11 лет, я таскал за ним этот хоккейный баул и смотрел, как он поднимался по спортивной лестнице. Я в это время работал как раз тренером по дзюдо в Финляндии. Рома хорошо боролся, выигрывал соревнования. Но потом решил перейти в хоккей.

Финляндия — такая страна, что там все в хоккей играют. Вот и Рома занялся этим видом спорта. Пришел к нему поздно, уже в 11 лет. Но стал догонять, догонять, догонять… Развиваться.

Потом завязал с хоккеем, уехал учиться в Лондон. Но создал там хоккейную команду, которую назвал «Восточные Крылья». Там играли чехи, словаки, которые учились с ним в университете. И вот они в Великобритании играли в хоккей. То есть у сына уже тогда была заложена тренерская жилка.

— А теперь он руководит сборной «Россия 25».

— Рома живет этим. Он работает 24 на 7. Я очень горд тем, что он не распыляется куда‑то, а занимается родным, дорогим для себя делом — хоккеем.

Мне импонирует, что он занимается детьми. Дети — это наше будущее. Он создал «Красную Машину», в которой занимаются уже 700 детей. И там даже дети именитых хоккеистов — Александр Радулов, Александр Овечкин отдали своих сыновей в эту школу.

Они идут именно к Роману, потому что видят, что в его школе есть своя система подготовки. Она едина для всех — и для тренеров, и для спортсменов, и для детей, — сказал Ротенберг-старший.

Ротенберг о детстве: «На кухне висел турник. Если ты не подтягивался 10 раз — не заходил на кухню. Благодарен отцу, он правильно меня мотивировал — этот турник помог мне в жизни».

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