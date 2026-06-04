Ротенберг об Овечкине: «Его можно сравнить с Роналду, он больше снайпер. Месси все-таки больше как мозг, плеймейкер»

— Я про Овечкина вспомнил. Вы часто приводите в пример Месси. Их можно сравнить?
— Его можно сравнить с Роналду. Так как он больше снайпер. Месси все-таки больше как мозг, как плеймейкер.
— Такой дирижер.
— Да, это именно мозг команды, — сказал Ротенберг.
Роман Ротенберг: «Шипачев — наш Месси. Не просто так он стал главным рекордсменом КХЛ по очкам. Он сделал это за счет интеллекта».
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