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Ротенберг об Овечкине: «Его можно сравнить с Роналду, он больше снайпер. Месси все-таки больше как мозг, плеймейкер»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сравнил хоккеиста Александра Овечкина с футболистом Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

— Я про Овечкина вспомнил. Вы часто приводите в пример Месси. Их можно сравнить?

— Его можно сравнить с Роналду. Так как он больше снайпер. Месси все-таки больше как мозг, как плеймейкер.

— Такой дирижер.

— Да, это именно мозг команды, — сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Шипачев — наш Месси. Не просто так он стал главным рекордсменом КХЛ по очкам. Он сделал это за счет интеллекта».

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