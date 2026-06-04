Агент Овечкина о том, сыграет ли форвард в матче России с США в Москве: «Точно нет»

Об этом сообщил агент игрока Глеб Чистяков.
Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи ранее сообщил, что игра пройдет 1 июля в Москве. Отмечалось, что сыграть могут представители торговых палат двух стран.
Чистяков ответил на вопрос о том, сыграет ли в этом матче Овечкин.
«Точно нет», — сказал агент.
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