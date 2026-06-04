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Агент Овечкина о том, сыграет ли форвард в матче России с США в Москве: «Точно нет»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не примет участия в товарищеском матче между командами России и США.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщил агент игрока Глеб Чистяков.

Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи ранее сообщил, что игра пройдет 1 июля в Москве. Отмечалось, что сыграть могут представители торговых палат двух стран.

Чистяков ответил на вопрос о том, сыграет ли в этом матче Овечкин.

«Точно нет», — сказал агент.

Матч Россия — США в Москве 1 июля. Это вообще реально?

Хоккеисты КХЛ не сыграют в матче России и США, заявил Морозов: «1 июля все в отпуске будут. Не знаю, кто будет играть — фантазировать можно о чем угодно».

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