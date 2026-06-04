Ротенберг о Месси и Роналду: «Если выбирать одного игрока, то это Лионель, вокруг него можно всю команду выстроить. А Криштиану нужно мяч доставить. Но если они вместе, это идеальная комбинация»

Это многим тренерам нужно замечать. Потому что я знаю тренеров, которые смотрят только на физическую подготовку — тесты, подтягивания, отжимания, скорость. Это все важно. Но есть ребята очень умные. И где-то, может, они отстают в физическом развитии. Но они очень умные, и у них высокий уровень игрового мышления.