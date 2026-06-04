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Ротенберг о Месси и Роналду: «Если выбирать одного игрока, то это Лионель, вокруг него можно всю команду выстроить. А Криштиану нужно мяч доставить. Но если они вместе, это идеальная комбинация»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился мнением о футболистах Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

— Для Месси и Роналду это же последний чемпионат мира. Будете следить?

— Конечно, я слежу за футболом. Буду смотреть.

— А вы за кого больше, за Месси или за Роналду?

— Я больше за Месси. Если выбирать одного игрока в команду, то это Месси. Потому что вокруг Месси можно всю команду выстроить. А Роналду нужно мяч доставить. Но если они вместе, это идеальная комбинация — Месси доставляет, а Роналду забивает.

И Месси может, конечно, забить. Это мозг команды, самый высокий интеллект. Он может быть примером для всех. И в хоккее тоже нужны такие ребята, как Месси, которые имеют интеллект и игровое мышление.

Это многим тренерам нужно замечать. Потому что я знаю тренеров, которые смотрят только на физическую подготовку — тесты, подтягивания, отжимания, скорость. Это все важно. Но есть ребята очень умные. И где-то, может, они отстают в физическом развитии. Но они очень умные, и у них высокий уровень игрового мышления.

И таких ребят нельзя задвигать на раннем этапе. Их надо, наоборот, поддерживать и найти в них этот ум. Умная игра в итоге будет решающим фактором в стрессовой ситуации. Потому что в ней эти ребята выйдут на первую роль, и они решат судьбу Олимпиады, — сказал Ротенберг.