Ларкин запросил обмен из «Детройта» (Эллиотт Фридман)

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на свои источники.
Срок соглашения игрока с кэпхитом 8,7 млн долларов рассчитан до конца сезона-2030/31. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.
Ларкин был выбран «Детройтом» на драфте-2014 под 15-м общим номером. Он дебютировал в НХЛ в составе клуба в 2015 году и провел 11 сезонов в «Ред Уингс».
В минувшей регулярке 29-летний нападающий набрал 67 (34+33) очков в 74 играх. В этом сезоне «Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд.