Алексей Дементьев: «Для развития российского хоккея нельзя придумать что-то лучше, чем то, когда наши игроки пытаются пробиться в НХЛ. Это заставляет руководителей на местах искать новые ресурсы»

— Данная ситуация возможна и порой даже неизбежна в некоторых организациях. Но то, что игроки попадают в стрессовую ситуацию из-за борьбы за свое место в НХЛ, это уже говорит о многом. Через некоторое время игроки, у которых не получится пробиться, вернутся сюда с совершенно другим опытом и знаниями, что поможет стать лучше и окружающим.