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Алексей Дементьев: «Для развития российского хоккея нельзя придумать что-то лучше, чем то, когда наши игроки пытаются пробиться в НХЛ. Это заставляет руководителей на местах искать новые ресурсы»

Агент Алексей Дементьев высказался об отъезде ряда игроков в НХЛ в это межсезонье.

Источник: Спортс‘’

В Северной Америке в следующем сезоне будут играть Илья Сафонов, Антон Силаев и еще несколько хоккеистов.

— На пользу ли нашему хоккею то, что столько игроков отправились из КХЛ в Северную Америку в это межсезонье?

— Исключительно на пользу. Я считаю, что для развития российского хоккея нельзя придумать что-то лучше, чем то, когда наши игроки пытаются пробиться в НХЛ.

Данная ситуация заставляет руководителей на местах искать новые ресурсы, предоставлять шансы другим игрокам. Экспансия игроков является необходимым моментом повышения уровня игры сборной команды страны.

— А то, что многие из них поедут в АХЛ?

— Данная ситуация возможна и порой даже неизбежна в некоторых организациях. Но то, что игроки попадают в стрессовую ситуацию из-за борьбы за свое место в НХЛ, это уже говорит о многом. Через некоторое время игроки, у которых не получится пробиться, вернутся сюда с совершенно другим опытом и знаниями, что поможет стать лучше и окружающим.

Посмотрите, сколько людей обратили внимание на то, как играет Яшкин и другие хоккеисты, которые приехали из Северной Америки. Они стали ориентиром для молодых игроков. У людей меняется отношение к тренировочному процессу. То есть многие факторы идут на пользу.

На заре 90-х я работал генеральным менеджером «Крыльев Советов», и был момент, когда одномоментно уехали практически все игроки «Динамо», ЦСКА. И тогда мы столкнулись с огромной проблемой. Но сейчас, когда игроки точечно отправляются в Северную Америку, это не является рубящим под основание действием, как это было в 90-е, — сказал Дементьев.