Красиков о Ларионовых в СКА: «Есть примеры, когда отец к сыну критически строго относится, иногда с перебором. У Скабелки спрос с сына был в 2−3 раза выше, чем с остальных»

— Я не знаю, какие иерархические отношения у Ларионовых были в «Торпедо» и СКА. Но я был в подобной ситуации, когда сын главного тренера Андрея Скабелки дошел до КХЛ, и могу сказать, что спрос с сына у Скабелки был в два-три раза выше, чем с остальных. И нагоняев он тоже в несколько раз больше получал.