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Красиков о Ларионовых в СКА: «Есть примеры, когда отец к сыну критически строго относится, иногда с перебором. У Скабелки спрос с сына был в 2−3 раза выше, чем с остальных»

Бывший вратарь «Спартака» Алексей Красиков высказался о том, что нападающий Игорь Ларионов-младший выступает под руководством своего отца Игоря Ларионова.

Источник: Спортс‘’

— Под руководством Ларионова уже не первый год играет сын — Игорь Ларионов-младший. Не может ли это стать проблемой для микроклимата внутри СКА?

— Я не знаю, какие иерархические отношения у Ларионовых были в «Торпедо» и СКА. Но я был в подобной ситуации, когда сын главного тренера Андрея Скабелки дошел до КХЛ, и могу сказать, что спрос с сына у Скабелки был в два-три раза выше, чем с остальных. И нагоняев он тоже в несколько раз больше получал.

Не могу сказать, какие отношения между Ларионовыми в СКА, но чтобы не накидывать на вентилятор, скажу, что есть примеры, когда отец к сыну критически строго относится, иногда даже с перебором.

— Что скажете о тандеме отец-тренер — сын-хоккеист?

— Все зависит от результата. Вот начнет Ларионов-младший через игру клепать голы, у кого-то возникнет хоть один вопрос, почему он попадает в состав? Всем без разницы, какая фамилия у хоккеиста и кем он приходится главному тренеру: сын это, брат или сват. Если человек делает результат, вопросов к нему быть не может.

Когда сын играет в команде, которой руководит отец, это классный инфоповод, особенно если у него что-то не получается. Можно из этого классную историю раскрутить. С другой стороны, если сын полезен и забивает много голов, все забудут, кто его отец, будут благодарить за приглашение в клуб такого хоккеиста.

Дай бог успеха и сыну, и отцу в следующем сезоне, чтобы было меньше околохоккейных интриг и больше красивой и результативной игры, — сказал Красиков.

Алексей Скабелка об игре в КХЛ под руководством отца: «Косые взгляды всегда будут, про Тарасенко тоже всякое говорили. В какой-то момент семейные отношения размываются, мы сильно ругались».