Дыняк о выпавшем во время матча смартфоне: «Лоханулся разок, бывает. Показал остальным пример, что так делать не надо»

— Беру, а что такого? Я поясню. Это правило создано для того, чтобы ты не залипал у экрана перед тренировкой или игрой. У нас же нет запрета слушать музыку с телефона. Я же не пользуюсь им в раздевалке. Ну лоханулся я разок, бывает.