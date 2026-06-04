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Дыняк о выпавшем во время матча смартфоне: «Лоханулся разок, бывает. Показал остальным пример, что так делать не надо»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк в интервью Спортсу«» вспомнил, как вышел на лед со смартфоном и выронил его во время матча.

Источник: Спортс‘’

— После известной истории телефон в раздевалку больше не берете?

— Беру, а что такого? Я поясню. Это правило создано для того, чтобы ты не залипал у экрана перед тренировкой или игрой. У нас же нет запрета слушать музыку с телефона. Я же не пользуюсь им в раздевалке. Ну лоханулся я разок, бывает.

— Штраф тогда был большим?

— Большим, большим, ха-ха. Скажу, что я просто показал остальным пример, что так делать не надо. Теперь все поняли и больше так не будут.

В Казани по гаджетам вообще полный порядок. У меня телефон вылетел, у игрока «Салавата Юлаева» Зоркина — whoop-браслет, а в плей-офф у Ильи Карпухина датчик отлетел.

— А что за датчик?

— Он показывает степень нагрузки игрока — сколько пробежал, ускорения, дистанцию спокойного катания и так далее. Эти детали позволяют выстроить тренировочный процесс, посмотреть, как загружена команда, находится ли в оптимальной форме, — сказал Дыняк.

«Выйти в 35 на улицу с голой задницей — это страшный сон». Интервью с лучшим чекером КХЛ.

Казус года в КХЛ: форвард «Ак Барса» выронил телефон на лед. Да, прямо во время игры!