Дыняк о выпавшем во время матча смартфоне: «Лоханулся разок, бывает. Показал остальным пример, что так делать не надо»

— После известной истории телефон в раздевалку больше не берете?
— Беру, а что такого? Я поясню. Это правило создано для того, чтобы ты не залипал у экрана перед тренировкой или игрой. У нас же нет запрета слушать музыку с телефона. Я же не пользуюсь им в раздевалке. Ну лоханулся я разок, бывает.
— Штраф тогда был большим?
— Большим, большим, ха-ха. Скажу, что я просто показал остальным пример, что так делать не надо. Теперь все поняли и больше так не будут.
В Казани по гаджетам вообще полный порядок. У меня телефон вылетел, у игрока «Салавата Юлаева» Зоркина — whoop-браслет, а в плей-офф у Ильи Карпухина датчик отлетел.
— А что за датчик?
— Он показывает степень нагрузки игрока — сколько пробежал, ускорения, дистанцию спокойного катания и так далее. Эти детали позволяют выстроить тренировочный процесс, посмотреть, как загружена команда, находится ли в оптимальной форме, — сказал Дыняк.
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