«Эдмонтон» хотел бы обменять Нерса до начала следующего сезона, Боумэн скоро встретится с защитником (Марк Спектор)

Источники подтверждают, что генеральный менеджер «Ойлерс» Стэн Боумэн в ближайшие дни поговорит с Нерсом о его пожеланиях. Если 31-летний Нерс скажет, что хочет остаться в «Ойлерс» еще на один сезон, то разговоры о его обмене будут отложены, и команда примет его обратно еще на один сезон.