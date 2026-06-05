«Эдмонтон» хотел бы обменять Нерса до начала следующего сезона, Боумэн скоро встретится с защитником (Марк Спектор)

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Марк Спектор.
В сезоне-2025/26 Нерс провел 82 матча в регулярке и набрал 24 (7+17) очка при показателе полезности «минус 12». В его активе также 6 игр в плей-офф.
Срок соглашения Нерса с кэпхитом 9,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2029/30. На данный момент в его контракте есть пункт о полном запрете на обмен без согласия хоккеиста. С сезона-2027/28 игрок должен будет предоставлять список из 10 команд, в которые его нельзя обменять.
«Разговоры с несколькими нынешними и бывшими сотрудниками приводят к одному и тому же выводу: “Ойлерс” готовы обменять Нерса, как только появится такая возможность.
Источники подтверждают, что генеральный менеджер «Ойлерс» Стэн Боумэн в ближайшие дни поговорит с Нерсом о его пожеланиях. Если 31-летний Нерс скажет, что хочет остаться в «Ойлерс» еще на один сезон, то разговоры о его обмене будут отложены, и команда примет его обратно еще на один сезон.
Однако, если он поймет, что обмен неизбежен, «Ойлерс» предпочли бы обменять Нерса до начала следующего сезона, сообщили Sportsnet два источника.
Нерс отказался комментировать эту историю, а Боумэн заявил, что не будет общаться со СМИ до встречи с игроком. И, вероятно, не будет общаться и после", — написал Спектор.