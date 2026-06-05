Ротенберг об ИИХФ: «Забудьте фамилию Тардифа, он уходит. Будут выборы, я знаю Райндля и других кандидатов. Они любят хоккей и точно сделают все, чтобы вернуть Россию»

"Забудьте уже фамилию Тардифа, он уходит. Будут новые выборы, я знаю Франца Райндля и других кандидатов. Они очень любят хоккей и точно сделают все возможное, чтобы вернуть Россию. Потому что мы видим, как наше отсутствие влияет на развитие сборных США, Канады и в целом международного хоккея.