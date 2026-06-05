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Ротенберг об ИИХФ: «Забудьте фамилию Тардифа, он уходит. Будут выборы, я знаю Райндля и других кандидатов. Они любят хоккей и точно сделают все, чтобы вернуть Россию»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о предстоящей смене руководства Международной федерации хоккея.

Источник: Спортс‘’

Ранее Люк Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

Он был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

Сборные России не выступают в турнирах под эгидой ИИХФ с 2022 года.

"Забудьте уже фамилию Тардифа, он уходит. Будут новые выборы, я знаю Франца Райндля и других кандидатов. Они очень любят хоккей и точно сделают все возможное, чтобы вернуть Россию. Потому что мы видим, как наше отсутствие влияет на развитие сборных США, Канады и в целом международного хоккея.

Без России идет очень серьезная деградация, ИИХФ теряет много доходов. Когда нет России, финны, шведы, латвийцы получают наши доходы. Всегда нужна инновация, новая игровая модель, без этого нет прогресса в международном хоккее", — заявил Ротенберг.

Бржиза — фаворит на пост президента ИИХФ («Матч ТВ»).