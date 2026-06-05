Алексей Красиков: «Сурин грамотно использовал трэш-ток, не вел себя агрессивно, не “байтил”. Егор — представитель нового поколения хоккеистов. Начитанный, эрудированный»

Егор очень открыт по отношению к журналистам и с удовольствием вовлекся в эту игру, которая, надо сказать никак не помешала ему на льду и добавила много причин говорить о нем. По этому плей-офф его можно назвать «Егор Ковальчук», много говорили о том, что он неважно проводит плей-офф, но с ним начали гораздо плотнее играть, все понимают, что от Егора может исходить угроза.