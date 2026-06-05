Алексей Красиков: «Сурин грамотно использовал трэш-ток, не вел себя агрессивно, не “байтил”. Егор — представитель нового поколения хоккеистов. Начитанный, эрудированный»

— Есть в этом «Локомотиве» юный хоккеист, приложивший руку к чемпионству. Речь про Егора Сурина, который, помимо действий на льду, отметился еще и трэш-током. Как считаете, насколько все эти разговоры в конечном счете помогли команде?
— Сурин очень грамотно использовал трэш-ток. Он не вел себя агрессивно, не «байтил». А очень корректно уходил и создавал инфоповоды.
Егор очень открыт по отношению к журналистам и с удовольствием вовлекся в эту игру, которая, надо сказать никак не помешала ему на льду и добавила много причин говорить о нем. По этому плей-офф его можно назвать «Егор Ковальчук», много говорили о том, что он неважно проводит плей-офф, но с ним начали гораздо плотнее играть, все понимают, что от Егора может исходить угроза.
У Сурина стало гораздо меньше чистого льда, следовательно, и моментов. Сколько бы я ни обсуждал это с людьми в хоккейных кругах, всегда слышал одно мнение — мастерство Сурина позволит в ключевой момент решить игру. Это мы и увидели в шестом матче финала, когда человек, который за весь плей-офф забросил одну шайбу, оформил дубль, и «Локомотив» стал чемпионом.
Сурин — представитель нового поколения хоккеистов. Начитанный, эрудированный, хорошо оснащенный, он пример профессионального отношения и к себе, и к журналистам, и к хоккею, а хоккей таких любит, — сказал Красиков.