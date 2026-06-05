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Хауден из «Вегаса» забросил 13 шайб в 18 играх в плей-офф. Он 7-й игрок в истории НХЛ, кому удалось превзойти свой результат по голам в регулярке (12)

Форвард «Вегаса» Бретт Хауден сделал дубль во втором матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:4 ОТ, 1−1).

На счету 28-летнего канадца стало 16 (13+3) очков в 18 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+11». Он единолично возглавляет гонку снайперов розыгрыша.

В минувшем регулярном чемпионате Хауден забросил 12 шайб в 58 играх за «Голден Найтс» при 22 очках.

Бретт стал седьмым игроком в истории НХЛ, кому в рамках одного сезона удалось забросить больше шайб в плей-офф, чем в регулярке (при как минимум 10 кубковых голах).

Рекордсменом в этом зачете является недавно ушедший из жизни Клод Лемье — у него 3 таких сезона (1985/86, «Монреаль» — 1 гол в регулярке и 10 в плей-офф; 1994/95, «Нью-Джерси», 6 и 13; 1996/97, «Колорадо», 11 и 13).

Также в списке Джон Дрюс (1990, «Вашингтон»), Сергей Федоров (1998, «Детройт»), Патрик Шарп (2013, «Чикаго»), Мариан Габорик (2014, «Лос-Анджелес») и Джейден Шварц (2019, «Сент-Луис»).