Барбашев во 2-м матче финала: голевой пас, 5 бросков, 3 блока и 2 хита за 16:55. У него 14 очков в 18 играх в текущем плей-офф

Во втором периоде 30-летний россиянин получил шайбу у чужой синей линии и отправил Бретта Хаудена в прорыв к воротам «Харрикейнс». Тот переиграл Фредерика Андерсена и сделал счет 2:0.
На счету Барбашева стало 14 (6+8) очков в 18 играх в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ при полезности «+4».
Сегодня Иван (16:55, 1:57 — в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. Он 5 раз бросил в створ, сделал 3 блока и применил 2 силовых приема.
Судьи отменили гол «Вегаса» на 55:00 во 2-м матче финала при счете 2:2 — Барбашев помешал вратарю. После просмотра «Каролина» получила большинство и забила.