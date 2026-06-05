Защитник «Вегаса» Макнэбб получил шайбой в лицо после броска Элерса во 2-м матче финала Кубка Стэнли. Игрок был доставлен в больницу

В середине первого периода 35-летний канадец получил шайбой в лицо после броска форварда «Харрикейнс» Николая Элерса.
Макнэбб упал на лед, но быстро встал и самостоятельно отправился в раздевалку.
По сообщению ESPN, игрок был доставлен в больницу. Главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла после игры не представил обновлений о его состоянии, сославшись на то, что еще не общался с медицинским персоналом.
После ухода Макнэбба (5:39 на льду сегодня) «Вегас» отыграл большую часть матча с 5 защитниками.
В текущем плей-офф НХЛ у Брэйдена 7 (1+6) очков в 17 играх при полезности «+10» и среднем времени на льду 19:59.