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Защитник «Вегаса» Макнэбб получил шайбой в лицо после броска Элерса во 2-м матче финала Кубка Стэнли. Игрок был доставлен в больницу

Защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб досрочно завершил второй матч финала Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:4 ОТ, 1−1).

В середине первого периода 35-летний канадец получил шайбой в лицо после броска форварда «Харрикейнс» Николая Элерса.

Макнэбб упал на лед, но быстро встал и самостоятельно отправился в раздевалку.

По сообщению ESPN, игрок был доставлен в больницу. Главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла после игры не представил обновлений о его состоянии, сославшись на то, что еще не общался с медицинским персоналом.

После ухода Макнэбба (5:39 на льду сегодня) «Вегас» отыграл большую часть матча с 5 защитниками.

В текущем плей-офф НХЛ у Брэйдена 7 (1+6) очков в 17 играх при полезности «+10» и среднем времени на льду 19:59.