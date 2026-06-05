Хауден повторил рекорд «Вегаса» по голам за один розыгрыш плей-офф (13). Он 6-й игрок в истории НХЛ с 10+ гостевыми шайбами — в списке есть Овечкин и Кросби

На счету 28-летнего канадца стало 16 (13+3) очков в 18 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+11». Он единолично возглавляет гонку снайперов розыгрыша.
Хауден повторил рекорд «Голден Найтс» по числу голов за один розыгрыш плей-офф. Его установил Джонатан Маршессо в чемпионском для клуба 2023 году (13 шайб в 22 играх).
При этом 10 из своих 13 шайб Бретт забросил в гостях. Он стал 6-м игроком в истории лиги с таким достижением.
В список также входят Сэм Беннетт (2025, «Флорида», 13 гостевых шайб), Марк Шайфли (2018, «Виннипег», 11), Джо Маллен (1989, «Калгари», 10), Сидни Кросби (2009, «Питтсбург», 10), Александр Овечкин (2018, «Вашингтон», 10).
Хауден из «Вегаса» забросил 13 шайб в 18 играх в плей-офф. Он 7-й игрок в истории НХЛ, кому удалось превзойти свой результат по голам в регулярке (12).