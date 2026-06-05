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Игорь Ларионов: «Овечкин планирует еще поиграть в “Вашингтоне”, по моей информации. Будет двигаться дальше и ставить новые рекорды»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился информацией о будущем Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

Срок действующего договора 40-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня 2026 года. Летом он примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«По моей информации, Овечкин планирует еще поиграть в “Вашингтоне”. Я только рад за него, рад его достижениям и долголетию. Будет двигаться дальше и ставить новые рекорды», — сказал Ларионов.

Российский нападающий отстает от Уэйна Гретцки на 10 шайб по голам в НХЛ с учетом плей-офф (1006 против 1016).

Ротенберг об Овечкине: «Его можно сравнить с Роналду, он больше снайпер. Месси все-таки больше как мозг, плеймейкер».

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