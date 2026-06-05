Алексей Василевский: «Планирую подписать контракт с “Амуром”. Мне понравилось их предложение»

Сегодня «Салават Юлаев» объявил об уходе игрока в связи с истечением срока контракта.
— Говорят, что интерес к вам проявил «Амур».
— Я общался со многими клубами, в том числе с хабаровским «Амуром» и генеральным менеджером Никитой Точицким.
Их предложение мне понравилось, в ближайшее время я планирую подписать контракт с «Амуром», — сказал Василевский.
Алексей Василевский: «Салават» забрал предложение, не дав даже шанса согласиться на их условия. Для меня это был шок. Мы обсуждали 3-летний контракт, я был готов идти на понижение".