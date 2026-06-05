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Юханссон перешел в «Фэрьестад» из «Миннесоты». Форвард набрал 49 очковв 75 матчах регулярки НХЛ

Нападающий Маркус Юханссон перешел в «Фэрьестад» из «Миннесоты».

Источник: Спортс‘’

В сезоне-2025/26 он провел 75 матчей в регулярке НХЛ и набрал 49 (15+34) очков. В его активе также 4 гола в 11 играх плей-офф.

Срок его соглашения с «Уайлд» был рассчитан до конца сезона-2025/26.

Форвард ранее уже выступал за «Фэрьестад».