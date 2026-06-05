Седов дисквалифицирован на 2 года за допинг: «Суд установил, что запрещенное вещество попало в мой организм непреднамеренно. Но сам факт его наличия влечет санкцию»

Напомним, в апреле 2025 года стало известно, что в допинг-пробе хоккеиста был обнаружен мельдоний. В августе ЦСКА расторг контракт с Седовым по инициативе игрока.
В минувшем сезоне 25-летний защитник играл в ECHL за «Блумингтон».
"Сегодня завершился длительный и непростой процесс, связанный с моим делом. Все это время я практически не давал комментариев и не публиковал никаких обновлений, потому что был полностью сосредоточен на том, чтобы собрать все возможные доказательства, пройти необходимые проверки и сделать все от меня зависящее для установления истины.
С самого начала для меня самым главным было отстоять свое имя и доказать отсутствие умысла. Это был мой главный мотив на протяжении всего процесса. Я знал, что эта история не отражает того, кем я являюсь как спортсмен и как человек. Она не про меня.
Поэтому с первого дня и до последнего заседания я последовательно отстаивал свою позицию и никогда не признавал, что сознательно использовал запрещенные вещества или пытался получить какое-либо преимущество.
Вместе с моей юридической командой была проделана огромная работа. В результате суд установил, что запрещенное вещество попало в мой организм непреднамеренно и что умысла с моей стороны не было. Для меня это имеет принципиальное значение. Ради этого я боролся все это время, и именно это нам удалось доказать.
При этом установить конкретный источник попадания вещества не удалось. К сожалению, в подобных обстоятельствах это зачастую невозможно доказать даже при проведении масштабной работы и сборе большого количества материалов.
Согласно действующим правилам, сам факт наличия вещества в организме влечет за собой санкцию. Поэтому, несмотря на установленное отсутствие умысла, было вынесено решение о двухлетней дисквалификации.
Конечно, это тяжелое решение для меня. Но самым важным было и остается то, что мое имя было отстояно. Я честен перед собой, своими близкими, партнерами по команде, болельщиками и всеми людьми.
Я благодарен своей юридической команде, семье, друзьям, партнерам по команде и всем, кто поддерживал меня на протяжении этого пути. Ваша поддержка помогала мне двигаться вперед даже в самые непростые моменты.
Я принимаю это решение и буду двигаться дальше. Этот этап не определяет меня как человека и спортсмена. Он станет еще одним испытанием, которое я пройду. Спасибо всем, кто был рядом", — написал Седов.