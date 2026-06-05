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Бывший генменеджер «Калгари» и «Торонто» Клифф Флетчер умер в возрасте 90 лет

Бывший генменеджер «Калгари» и «Торонто» Клифф Флетчер умер в возрасте 90 лет.

Источник: Спортс‘’

«Клифф Флетчер, первый генеральный менеджер “Атланты Флэймс” и архитектор единственного в истории франшизы Кубка Стэнли после переезда в Калгари, скончался в пятницу в возрасте 90 лет.

Флетчер, отец бывшего генменеджера «Миннесоты» и «Филадельфии» Чака Флетчера, также постоил команды «Торонто Мэйпл Лифс» в начале 1990-х, которые стали самым успешными для франшизы с момента последнего завоевания Кубка Стэнли в 1967 году", — сообщается на сайте НХЛ.

Клифф Флетчер начал свою хоккейную карьеру в 1956 году, присоединившись к «Монреалю» в качестве скаута. С 1966 по 1972 год он работал помощником генменеджера «Сент-Луиса».

В сезоне-1972/73 он стал генеральным менеджером «Флэймс». Во время его работы клуб стал первой командой НХЛ, которая пригласила игрока из Советского Союза, подписав в 1988 году контракт с нападающим Сергея Пряхина. В сезоне-1988/89 клуб выиграл Кубок Стэнли.

После ухода из «Флэймс» Флетчер работал в «Торонто», «Тампе» и «Финикс Койотис».

В 2004 году он был введен в Зал хоккейной славы.