Бывший генменеджер «Калгари» и «Торонто» Клифф Флетчер умер в возрасте 90 лет.

«Клифф Флетчер, первый генеральный менеджер “Атланты Флэймс” и архитектор единственного в истории франшизы Кубка Стэнли после переезда в Калгари, скончался в пятницу в возрасте 90 лет.
Флетчер, отец бывшего генменеджера «Миннесоты» и «Филадельфии» Чака Флетчера, также постоил команды «Торонто Мэйпл Лифс» в начале 1990-х, которые стали самым успешными для франшизы с момента последнего завоевания Кубка Стэнли в 1967 году", — сообщается на сайте НХЛ.
Клифф Флетчер начал свою хоккейную карьеру в 1956 году, присоединившись к «Монреалю» в качестве скаута. С 1966 по 1972 год он работал помощником генменеджера «Сент-Луиса».
В сезоне-1972/73 он стал генеральным менеджером «Флэймс». Во время его работы клуб стал первой командой НХЛ, которая пригласила игрока из Советского Союза, подписав в 1988 году контракт с нападающим Сергея Пряхина. В сезоне-1988/89 клуб выиграл Кубок Стэнли.
После ухода из «Флэймс» Флетчер работал в «Торонто», «Тампе» и «Финикс Койотис».
В 2004 году он был введен в Зал хоккейной славы.