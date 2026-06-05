Бывший генменеджер «Калгари» и «Торонто» Клифф Флетчер умер в возрасте 90 лет.

В сезоне-1972/73 он стал генеральным менеджером «Флэймс». Во время его работы клуб стал первой командой НХЛ, которая пригласила игрока из Советского Союза, подписав в 1988 году контракт с нападающим Сергея Пряхина. В сезоне-1988/89 клуб выиграл Кубок Стэнли.