Маккенна вошел в топ-20 в семи дисциплинах на драфт-комбайне: подтянулся 14 раз, присел с 3,4 собственного веса и показал 14:19 на велоэргометре. Стенберг отказался от участия

Также он занял 4-е место в изокинетическом тесте приседаний с результатом 3.40 (это означает способность поднять 3,4 собственного веса), разделил 5-е место по подтягиваниям (14 повторений), стал 8-м в челночном беге на ловкость при старте влево (4,4 сек) и 14-м при старте вправо (4,5 сек), показал восьмой результат в прыжке вверх без маха руками (0,495 метра), а по пиковой мощности — 15,8 ватта на килограмм массы — разделил 19-е место.