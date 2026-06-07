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Маккенна вошел в топ-20 в семи дисциплинах на драфт-комбайне: подтянулся 14 раз, присел с 3,4 собственного веса и показал 14:19 на велоэргометре. Стенберг отказался от участия

Один из фаворитов драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна вошел в топ-20 в семи дисциплинах по итогам тестов драфт-комбайна.

Источник: Спортс‘’

Одним из лучших результатов Маккенны стал тест VO2 Max на велоэргометре в пятницу, который оценивает выносливость и восстановление. Он продержался 14:19 — седьмой результат среди всех проспектов.

Также он занял 4-е место в изокинетическом тесте приседаний с результатом 3.40 (это означает способность поднять 3,4 собственного веса), разделил 5-е место по подтягиваниям (14 повторений), стал 8-м в челночном беге на ловкость при старте влево (4,4 сек) и 14-м при старте вправо (4,5 сек), показал восьмой результат в прыжке вверх без маха руками (0,495 метра), а по пиковой мощности — 15,8 ватта на килограмм массы — разделил 19-е место.

18-летний нападающий сборной Швеции Ивар Стенберг отказался от участия в тестах из-за тяжелого сезона и недавно перенесенной болезни.

Илья Морозов, выступавший за университет Майами в прошлом сезоне, занял 2-е место в подтягиваниях (17 раз) и уступил только чешскому форварду Адаму Новотны (18).