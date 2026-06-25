Никита Щитов: «Возинья популярнее Овечкина. Хоккей — это узкий круг, в Африке, Португалии или Испании его нет, там не знают Александра. А футбол есть во всем мире»

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Кабо-Верде сыграл вничью со сборной Испании (0:0). 40-летний Возинья совершил семь сэйвов и был признан лучшим игроком матча. После игры он достиг отметки 16,1 млн подписчиков в соцсети. До начала матча на вратаря были подписаны лишь 56 000 человек.
Овечкин на той же платформе имеет 1,7 млн подписчиков.
"Количество подписчиков вратаря сборной Кабо-Верде — не безумие, просто это чемпионат мира по футболу. Весь мир смотрит эту игру, пристальное внимание к турниру. Футболисты на ЧМ — главный звезды, за ними наблюдают все. Поэтому в этом ничего удивительного нет, если учесть, сколько миллиардов людей на планете.
У нас есть пример, кода все забыли певицу Надежду Кадышеву, раньше ее слушали только бабушки. Блогеры подхватили ее песни, а теперь она собирает не дома культуры, а целые стадионы. Люди едут на ее концерты из других городов. Поэтому тренды — это нормальные вещи.
Случай Возиньи доказывает, что нужно верить в себя до конца. После чемпионата мира он получит рекламные контракты, улучшит финансовое положение. Молодец, ему можно поаплодировать.
У Александра Овечкина меньше подписчиков? Сами понимаете, что чемпионат мира по футболу смотрят все. Да, для нашего хоккейного круга — суперзвезда. Но во всем мире далеко не все знают Овечкина. В той же Африке, Португалии или Испании его не знают, потому что там нет хоккея. А футбол есть во всем мире.
Ничего в этом удивительного нет. Хоккей — это узкий круг. Возинья популярнее Овечкина, получается, что на сегодня это так, если у человека уже 15 миллионов подписчиков", — сказал Щитов.
«Футбол — игра номер один в мире. ЧМ по хоккею не сравнится с футбольным ни за что и никогда. Все знают Роналду или Мбаппе, а не Макдэвида». Экс-хоккеист Щитов о видах спорта.