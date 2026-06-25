Никита Щитов: «Возинья популярнее Овечкина. Хоккей — это узкий круг, в Африке, Португалии или Испании его нет, там не знают Александра. А футбол есть во всем мире»

У Александра Овечкина меньше подписчиков? Сами понимаете, что чемпионат мира по футболу смотрят все. Да, для нашего хоккейного круга — суперзвезда. Но во всем мире далеко не все знают Овечкина. В той же Африке, Португалии или Испании его не знают, потому что там нет хоккея. А футбол есть во всем мире.