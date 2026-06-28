Фетисов об Овечкине: «Ему надо забить 11 голов и обогнать Гретцки. Иначе он будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Сделать это он должен в “Вашингтоне” — по-другому никак»

Срок действующего соглашения 40-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
"Ему обязательно надо забить эти 11 голов и обогнать Гретцки. Иначе он будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь.
Сделать это он должен только в составе «Вашингтона» — по-другому никак. Думаю, что не в их интересах, чтобы Овечкин побил этот рекорд в другой команде", — сказал Фетисов.
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