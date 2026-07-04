Радулов о ЧМ-2026: «Футбол — народная игра. Классный турнир, жаль только, что России нет. Месси очень крутой, здесь что-то говорить бессмысленно»

Сборная Аргентины в 1/16 финала турнира в дополнительное время обыграла команду Кабо‑Верде со счетом 3:2 и следующем матче встретится с египтянами. Месси с семью голами возглавляет список лучших бомбардиров турнира.
— Вы были в Америке. Удалось сходить на матчи чемпионата мира по футболу?
— Нет-нет, мы уехали, когда он только начался. Но чемпионат мира смотрим, болеем. Футбол — народная игра. Классный турнир. Жаль только, что сборной России нет. Но ничего… Мы там еще будем.
— Вы сказали, что вас восхищает Лео Месси.
— Он очень крутой, да. Здесь что-то говорить бессмысленно. Забивает в восьми матчах чемпионата мира подряд. Лучший бомбардир.
— Может, его обгонит Киллиан Мбаппе?
— Не знаю. Но я болею за Месси. Конечно, у французов очень хорошая команда. Тяжело будет аргентинцам. Но посмотрим… И в гонке бомбардиров вы еще не забывайте об Эрлинге Холанде. Этот норвежец — интересный тип!
— Есть ли у вас предчувствие, кто станет чемпионом мира?
— Надеюсь, что Аргентина. Но там есть и Испания, и Франция, да и Англия, хоть они от ДР Конго первыми пропустили.
— Вы удивились, что из турнира вылетели Нидерланды и Германия?
— Да, я смотрел их матчи. Было неожиданно, что вылетели немцы. Печально… Но тем интереснее этот чемпионат мира.
— Вы сами летом играете в футбол?
— Раньше играл постоянно, но уже давно этого не было. Я теперь паделом увлекся, — сказал Радулов.