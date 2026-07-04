Радулов о ЧМ-2026: «Футбол — народная игра. Классный турнир, жаль только, что России нет. Месси очень крутой, здесь что-то говорить бессмысленно»

— Не знаю. Но я болею за Месси. Конечно, у французов очень хорошая команда. Тяжело будет аргентинцам. Но посмотрим… И в гонке бомбардиров вы еще не забывайте об Эрлинге Холанде. Этот норвежец — интересный тип!