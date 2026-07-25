Голдобин назвал Овечкина лучшим спортсменом в истории — предпочел его Роналду. Федерера он поставил выше Месси, Али — выше Гретцки, Головкина — выше Хэмилтона

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
— Небольшой блиц. Лучший спортсмен за всю историю: Серена Уильямс или Майкл Фелпс?
— Я теннис люблю, поэтому Уильямс.
— Серена Уильямс или Роджер Федерер?
— Конечно Федерер!
— Федерер или Месси?
— Федерер. Точно.
— Федерер или Уэйн Гретцки?
— Гретцки.
— Гретцки или Мохаммед Али?
— Ооо, сильно… Мохаммед Али!
— Мухаммед Али или Геннадий Головкин?
— Геннадий Головкин! Его еще Triple G называли.
— Головкин или Александр Карелин?
— Головкин.
— Головкин или Льюис Хэмилтон?
— Хэмилтон — легенда. Сейчас он немного сдал, не знаю, связано ли это с возрастом или просто появление новых ребят, новые болиды… Поэтому оставлю свой выбор в пользу Triple G.
— Головкин или Криштиану Роналду?
— Конечно Криштиану!
— Роналду или Пеле?
— Роналду.
— Роналду или Овечкин? Александр не подслушивает.
— Точно рядом не стоит (смеется — Спортс")? Тогда Овечкин! — сказал Голдобин.