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Голдобин назвал Овечкина лучшим спортсменом в истории — предпочел его Роналду. Федерера он поставил выше Месси, Али — выше Гретцки, Головкина — выше Хэмилтона

Хоккеист СКА Николай Голдобин назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим спортсменом в истории.

Источник: Спортс‘’

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

— Небольшой блиц. Лучший спортсмен за всю историю: Серена Уильямс или Майкл Фелпс?

— Я теннис люблю, поэтому Уильямс.

— Серена Уильямс или Роджер Федерер?

— Конечно Федерер!

— Федерер или Месси?

— Федерер. Точно.

— Федерер или Уэйн Гретцки?

— Гретцки.

— Гретцки или Мохаммед Али?

— Ооо, сильно… Мохаммед Али!

— Мухаммед Али или Геннадий Головкин?

— Геннадий Головкин! Его еще Triple G называли.

— Головкин или Александр Карелин?

— Головкин.

— Головкин или Льюис Хэмилтон?

— Хэмилтон — легенда. Сейчас он немного сдал, не знаю, связано ли это с возрастом или просто появление новых ребят, новые болиды… Поэтому оставлю свой выбор в пользу Triple G.

— Головкин или Криштиану Роналду?

— Конечно Криштиану!

— Роналду или Пеле?

— Роналду.

— Роналду или Овечкин? Александр не подслушивает.

— Точно рядом не стоит (смеется — Спортс")? Тогда Овечкин! — сказал Голдобин.

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