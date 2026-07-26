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Ротенберг о том, кто из футболистов главный мотиватор: «Диктатор? Наверное, Мбаппе»

Роман Ротенберг назвал форварда сборной Франции и «Реала» Килиана Мбаппе главным мотиватором среди футболистов.

— Кто сейчас из футболистов самый главный мотиватор?

— Диктатор? (смеется) Тогда, наверное, Мбаппе, — сказал первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо», тренер сборной «России 25».