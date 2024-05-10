Белорус Бурдь стал чемпионом Европы по самбо

Бурдь выиграл золото чемпионата Европы в спортивном самбо в весовой категории до 58 кг. В четвертьфинале наш спортсмен одолел румына Богдана Дримбу, в полуфинале справился с Кареном Саргсяном из Армении, а в решающем поединке нанес поражение болгарину Ярославу Янакову. Эта медаль высшей пробы стала для белорусской команды единственной на турнире, еще трое наших спортсменов завоевали в пятницу серебряные награды.



В весе до 71 кг Владислав Саяпин последовательно победил представителей Франции, Болгарии и Румынии, но в финале не совладал с россиянином Рамедом Гукевым. В боевом самбо в категории до 64 кг Евгений Михно одержал победы над спортсменами из Хорватии и России, однако в «золотой» схватке уступил Маису Нерсесяну из Армении. В весе до 59 кг у женщин Елизавета Лапаева в полуфинале прошла россиянку Нину Сердюк, но затем проиграла Кристине Бондарь из Румынии.