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19:09 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Бурдь стал чемпионом Европы по самбо

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владислав Бурдь стал обладателем золотой медали чемпионата Европы по самбо 2024 года, который принимал сербский Нови-Сад, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: belta.by

Бурдь выиграл золото чемпионата Европы в спортивном самбо в весовой категории до 58 кг. В четвертьфинале наш спортсмен одолел румына Богдана Дримбу, в полуфинале справился с Кареном Саргсяном из Армении, а в решающем поединке нанес поражение болгарину Ярославу Янакову. Эта медаль высшей пробы стала для белорусской команды единственной на турнире, еще трое наших спортсменов завоевали в пятницу серебряные награды.

В весе до 71 кг Владислав Саяпин последовательно победил представителей Франции, Болгарии и Румынии, но в финале не совладал с россиянином Рамедом Гукевым. В боевом самбо в категории до 64 кг Евгений Михно одержал победы над спортсменами из Хорватии и России, однако в «золотой» схватке уступил Маису Нерсесяну из Армении. В весе до 59 кг у женщин Елизавета Лапаева в полуфинале прошла россиянку Нину Сердюк, но затем проиграла Кристине Бондарь из Румынии.

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