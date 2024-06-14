Российские самбисты завоевали пять золотых медалей во второй день Игр БРИКС

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены выиграли пять золотых и две серебряные медали в последний день соревнований по самбо на Играх БРИКС. Турнир проходит в Казани.

Россиянин Аслан Абазов стал победителем в финале весовой категории до 88 кг, его соперником был Жамалбек Асулбек Уулу из Киргизии. Также у мужчин золото сборной России принесли Кирилл Князьков (до 98 кг), который был сильнее Еркина Козокова из Узбекистана, и Степан Солдатенков (свыше 98 кг), победивший Нурбека Тюряева из Узбекистана.

У женщин золотые награды завоевали Евгения Чиреш (до 72 кг), победившая белоруску Анжелу Жилинскую, и Ольга Михеева (свыше 80 кг), которая была сильнее Валерии Хрущевой из Белоруссии. Серебряные медали завоевали россиянки Екатерина Голубева (до 65 кг), уступившая Даниэле Ждан из Белоруссии, и Ксения Задворнова (до 80 кг), проигравшая представительнице Белоруссии Карине Шут.