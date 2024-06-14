Белорусские самбисты завоевали 11 наград Игр БРИКС

Второй и финальный день соревнований в самбо принес нашим спортсменам по две медали каждого достоинства, всего у национальной команды 11 наград (2−6−3). Последней из белорусок на пьедестал почета поднялась Валерия Хрущева, которая дошла до финала в весовой категории свыше 80 кг, где уступила россиянке Ольге Михеевой. Ранее в пятницу чемпионками Игр БРИКС стали Даниэла Ждан (до 65 кг) и Карина Шут (до 80 кг), серебро выиграла Анжела Жилинская (до 72 кг), а у мужчин Даниил Патачиц (до 88 кг) и Дмитрий Хохлов (свыше 98 кг) взяли по бронзе.



Накануне серебряными призерами мультиспортивного форума в Казани стали Владислав Бурдь (до 58 кг), Владислав Мардусевич (до 71 кг), Анфиса Копаева (до 50 кг) и Татьяна Мацко (до 59 кг). Бронзовую медаль в категории до 54 кг у женщин получила Елена Купаво.