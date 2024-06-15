Никто из российских тхэквондистов не выступит на Олимпиаде в Париже

«Сейчас у меня состоялся разговор с президентом Союза тхэквондо России Анатолием Тереховым, который мне сказал, что есть такое решение МОК и никто из наших спортсменов, которые завоевали лицензии, до Олимпийских игр не допущены. Да, это окончательное решение. Как я понимаю, никакому обсуждению и обжалованию оно не подлежит. Без каких-либо объяснений. И замены спортсменов невозможны. Совершенно верно — никто из наших тхэквондистов не выступит на Олимпийских играх в Париже», — сказал Иванов.

В субботу Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на официальном сайте список из первых 14 российских спортсменов, допущенных до Игр в Париже в нейтральном статусе. Российские тхэквондисты завоевали две мужские и две женские олимпийские квоты, однако ни один из них не был признан имеющим право участвовать в Играх и не получил приглашения.

«Была проделана колоссальная работа. И президентом Союза тхэквондо России, и сотрудниками организации, и спортсменами, и тренерским составом команды. Вопреки всем тем, можно сказать, барьерам, которые возникали за эти годы. Мы сделали максимум из того, что было в наших силах и возможностях. Завоевали четыре лицензии на право участия в Олимпийских играх. А больше путевок на Игры мы на сегодняшний день и не могли бы получить, поскольку нас отрезали от возможности набирать баллы в олимпийском рейтинге. Мы сделали все, что могли в текущих обстоятельствах. Очень жаль, что решение МОК окончательное и бесповоротное», — отметил Иванов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241080&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее путевки на Игры принесли олимпийские чемпионы Токио Максим Храмцов (весовая категория до 80 килограммов), Владислав Ларин (свыше 80 кг), серебряный призер Игр в Японии Татьяна Минина (до 57 кг) и Полина Хан (свыше 67 кг).