Белоруска Витко победила на международном турнире по тхэквондо Albania Open

На международных соревнованиях в Тиране нашу команду представили пять атлетов (три мужчины и две девушки). Обладательницей золотой медали стала Юлия Витко, выступающая в весовой категории до 57 кг. В первом раунде белоруска выбила из борьбы Марию Севостьянову из Казахстана, в четвертьфинале была сильнее Элизы аль Хальвани из Италии, в полуфинале Юлия одолела француженку Эстель Коссе, а в финале — испанку Джудит Ордоньес.



Также до решающего поединка в весе до 62 кг добралась Валерия Смычкова. По ходу турнира наша спортсменка победила Ирен Мартинес из Испании и Андреа Коматину из Черногории, но в финале уступила канадке Леонарде Эндрик и осталась с серебром. Участник Олимпиады в Париже Георгий Гурциев (до 58 кг) одержал победы над представителями Кипра, Франции и Италии, но снялся с полуфинала, заняв тем самым третье место.



Бронзовым призером форума стал и Артем Плонис (до 87 кг). В предварительных боях белорус был сильнее спортсменов из Италии и Франции, но в полуфинале проиграл македонцу Деяну Георгиевски. Еще один наш тхэквондист Максим Бандаревич (до 68 кг) завершил выступления во втором раунде.