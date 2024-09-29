На международных соревнованиях в Тиране нашу команду представили пять атлетов (три мужчины и две девушки). Обладательницей золотой медали стала Юлия Витко, выступающая в весовой категории до 57 кг. В первом раунде белоруска выбила из борьбы Марию Севостьянову из Казахстана, в четвертьфинале была сильнее Элизы аль Хальвани из Италии, в полуфинале Юлия одолела француженку Эстель Коссе, а в финале — испанку Джудит Ордоньес.
Также до решающего поединка в весе до 62 кг добралась Валерия Смычкова. По ходу турнира наша спортсменка победила Ирен Мартинес из Испании и Андреа Коматину из Черногории, но в финале уступила канадке Леонарде Эндрик и осталась с серебром. Участник Олимпиады в Париже Георгий Гурциев (до 58 кг) одержал победы над представителями Кипра, Франции и Италии, но снялся с полуфинала, заняв тем самым третье место.
Бронзовым призером форума стал и Артем Плонис (до 87 кг). В предварительных боях белорус был сильнее спортсменов из Италии и Франции, но в полуфинале проиграл македонцу Деяну Георгиевски. Еще один наш тхэквондист Максим Бандаревич (до 68 кг) завершил выступления во втором раунде.
Белоруска Витко победила на международном турнире по тхэквондо Albania Open
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали четыре медали открытого чемпионата Албании по тхэквондо 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На международных соревнованиях в Тиране нашу команду представили пять атлетов (три мужчины и две девушки). Обладательницей золотой медали стала Юлия Витко, выступающая в весовой категории до 57 кг. В первом раунде белоруска выбила из борьбы Марию Севостьянову из Казахстана, в четвертьфинале была сильнее Элизы аль Хальвани из Италии, в полуфинале Юлия одолела француженку Эстель Коссе, а в финале — испанку Джудит Ордоньес.