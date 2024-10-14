Белорусы выиграли 17 наград на молодежном первенстве мира по самбо

В заключительный день соревнований представители нашей команды взяли четыре награды. Серебряными призерами стали Кристина Евсюк (65 кг), Игорь Мироевский (64 кг) и Арсений Малицкий (свыше 98 кг), а бронзу выиграла Полина Бурачкова (54 кг). Таким образом, всего на турнире белорусские самбисты завоевали одну золотую, шесть серебряных и десять бронзовых медалей. Единственным чемпионом мира среди молодежи из нашей страны стал Геральд-Леонард Красовский (71 кг).



Ранее на вторую ступень пьедестала поднимались Марьяна Жуковец (80 кг), Павел Мищенко (79 кг) и Александр Боуфалик (88 кг). Третьи места в своих весовых категориях заняли Диана Куц (47 кг), Руслана Шоба (50 кг), Кристина Евсюк (65 кг), Полина Лукьянчук (свыше 80 кг), Карина Лукашевич (44 кг), Руслана Шоба (50 кг), Варвара Белочуб (72 кг), Иван Шадрин (58 кг) и Артем Ковтюх (свыше 88 кг).