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Всемирная федерация тхэквондо продолжит допускать до турниров россиян в нейтральном статусе без доппроверок

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) приняла решение продолжить допускать российских спортсменов с нейтральным статусом к участию в турнирах под своей эгидой, сообщает ТАСС со ссылкой на документы World Taekwondo.

Источник: Shutterstock

Кроме того, россияне и белорусы, имеющие статус индивидуального нейтрального атлета, смогут принимать участие в соревнованиях, признанных World Taekwondo. Спортсмены, тренеры и специалисты, получившие ранее нейтральный статус, не будут подвергнуты дополнительной проверке со стороны World Taekwondo.

Напомним, летом этого года МОК не допустил к участию в Олимпиаде в Париже четырех российских тхэквондистов, имеющих нейтральный статус и прошедших отбор, — олимпийских чемпионов Владислава Ларина и Максима Храмцова, серебряного призера Игр Татьяну Минину и бронзового призера чемпионата мира Полину Хан.