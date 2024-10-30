Всемирная федерация тхэквондо продолжит допускать до турниров россиян в нейтральном статусе без доппроверок

Кроме того, россияне и белорусы, имеющие статус индивидуального нейтрального атлета, смогут принимать участие в соревнованиях, признанных World Taekwondo. Спортсмены, тренеры и специалисты, получившие ранее нейтральный статус, не будут подвергнуты дополнительной проверке со стороны World Taekwondo.
Напомним, летом этого года МОК не допустил к участию в Олимпиаде в Париже четырех российских тхэквондистов, имеющих нейтральный статус и прошедших отбор, — олимпийских чемпионов Владислава Ларина и Максима Храмцова, серебряного призера Игр Татьяну Минину и бронзового призера чемпионата мира Полину Хан.