Всемирная федерация тхэквондо продолжит допускать до турниров россиян в нейтральном статусе без доппроверок

Напомним, летом этого года МОК не допустил к участию в Олимпиаде в Париже четырех российских тхэквондистов, имеющих нейтральный статус и прошедших отбор, — олимпийских чемпионов Владислава Ларина и Максима Храмцова, серебряного призера Игр Татьяну Минину и бронзового призера чемпионата мира Полину Хан.